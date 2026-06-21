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Bán tải lấn làn vượt ẩu trên đường đèo

Mặc dù đoạn đường đèo cong cấm vượt do khuất tầm nhìn, tài xế chiếc bán tải vẫn cố tính lấn làn để vượt suýt gây ra tai nạn đối đầu với chiếc ô tô gắn camera hành trình.
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