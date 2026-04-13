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Bản nhạc AI "Xem như tôi từng cưới được cô ấy" hút 8 triệu lượt xem

Không cần phòng thu hay ê-kíp sản xuất chuyên nghiệp, nhiều ca khúc AI thể hiện vẫn đạt hàng triệu lượt xem.
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