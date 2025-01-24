Video
video cùng chuyên mục

Bán nhà để đi du lịch khắp nơi, gia đình thành vô gia cư cầu cứu giúp đỡ

Cặp đôi người Australia bán nhà đi du lịch cùng các con nhưng họ đang phải cầu cứu cộng đồng mạng nhờ quyên góp tiền giúp đỡ.
Đọc thêm : Bán nhà để đi du lịch khắp nơi, gia đình thành vô gia cư cầu cứu giúp đỡ