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Ban lãnh đạo Man Utd chưa sa thải HLV Ten Hag

Trong cuộc họp thường kỳ hôm qua (8/10), Ban lãnh đạo Man Utd chưa đưa ra phán quyết cuối cùng về tương lai của HLV Erik Ten Hag.
Đọc thêm : Ban lãnh đạo Man Utd chưa sa thải HLV Ten Hag