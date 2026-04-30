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Bản hùng ca tiếp nối qua thế hệ trẻ TPHCM dịp 30/4

Các bạn trẻ TPHCM chia sẻ cảm xúc tự hào về lịch sử dân tộc và trân trọng giá trị của hòa bình trong dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Đọc thêm : Cảm xúc thế hệ trẻ TPHCM trong dịp kỷ niệm ngày 30/4