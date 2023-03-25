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Bạn gái cũ thừa nhận tổn thất nặng nề khi chia tay C.Ronaldo

Người mẫu Irina Shayk bị mất tới 11 triệu người theo dõi chỉ trong vòng 24 giờ sau khi chia tay C.Ronaldo.
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