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Bản đồ đòn không kích của 1.900 UAV Ukraine vào Moscow

Ukraine đã phóng gần 1.900 UAV về phía khu vực Moscow trong tuần qua và phần lớn bị bắn hạ trước khi tiếp cận thủ đô của Nga.
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