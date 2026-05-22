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Bãi rác Gung Ré ở Lâm Đồng cháy kéo dài, người dân lo khói độc

Bãi rác nằm trải rộng trên diện tích hàng nghìn mét vuông, cạnh rừng thông. Suốt nhiều tuần qua, đám cháy tiếp diễn, tỏa khói đen kèm mùi khó chịu.
Đọc thêm : Bãi rác Gung Ré ở Lâm Đồng cháy âm ỉ, bốc khói đen nhiều ngày