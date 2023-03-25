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Bài phát biểu của nữ sinh Trung Quốc khiến dư luận tranh cãi

Bài diễn văn của một nữ sinh lớp 12 tại Trung Quốc lại nhận được luồng phản ứng trái chiều trong dư luận.
Đọc thêm : Bài phát biểu của nữ sinh Trung Quốc khiến dư luận tranh cãi