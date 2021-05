Bài hát khai mạc World Cup 1990 - Un'estate italiana (To Be Number One)

Bài hát này nằm trong single bán chạy nhất tại Italia từ tháng 1 đến tháng 9 năm 1990 và được Edoardo Bennato và Gianna Nannini thể hiện tại Milan. Chính cơn sốt của Un'estate italiana (To Be Number One)" đã giải thích tại sao đây là một trong những bài hát được đánh giá hay nhất nhì trong các ca khúc chính thức mở màn World Cup. Đây cũng là lần đầu tiên bài hát chính thức của World Cup được viết bằng hai ngôn ngữ.