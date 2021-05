Bài 10: Côn đồ đi ô tô vào tận bến đánh phó giám đốc bến xe Lương Yên

(Dân trí) - Sáng 25/8, khi đang làm nhiệm vụ kiểm tra bến bãi, ông Nguyễn Văn Long - Phó giám đốc bến xe Lương Yên đã bị côn đồ hành hung, truy đuổi. Đại diện bến xe cho biết nguyên nhân nhiều khả năng do đơn vị hưởng ứng đợt truy quét xe khách côn đồ do C45 Bộ Công an chủ trì. <br><a href='http://dantri.com.vn/ban-doc/bai-8-bo-cong-an-chi-ro-can-nguyen-nan-xe-dau-gau-tren-quoc-lo-5-928828.htm'><b> >> Bài 8: Bộ Công an chỉ rõ căn nguyên nạn “xe đầu gấu” trên quốc lộ 5</b></a><br>