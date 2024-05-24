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Bác thông tin 21 người tử vong trong vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội vừa lên tiếng bác bỏ thông tin "có 21 người tử vong trong vụ cháy trong phố Trung Kính".
Đọc thêm : Bác thông tin 21 người tử vong trong vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội