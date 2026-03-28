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Bác sĩ kêu gọi cứu giúp bé sơ sinh nguy kịch sau ca sinh tại nhà

Bé Pờ Thanh Hùng nguy kịch sau ca tự sinh tại nhà. Gia đình cháu đặc biệt khó khăn, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu kêu gọi bạn đọc chung tay cứu giúp.
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