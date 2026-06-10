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Bác sĩ Bạch Mai khẩn thiết kêu gọi cứu bố 2 con viện phí 50 triệu đồng/ngày

Sốc tim, ngừng tuần hoàn, suy đa tạng… do viêm cơ tim cấp, anh Mạnh phải lọc máu, chạy ECMO liên tục để duy trì sự sống.
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