Video
video cùng chuyên mục

Bắc Giang: Khách ăn phở thót tim phát hiện rắn độc ẩn mình sau chiếc ghế

Một thực khách đã có tình huống giật mình thót tim khi phát hiện con rắn cực độc đang ẩn nấp phía sau ghế ăn trong một quán phở tại tỉnh Bắc Giang.
Đọc thêm : Bắc Giang: Khách ăn phở thót tim phát hiện rắn độc ẩn mình sau chiếc ghế