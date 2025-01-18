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Bà xã Duy Mạnh diện hàng hiệu trăm triệu đồng nhưng vẫn bị chê "lạc quẻ"

Những ngày gần đây, Quỳnh Anh - vợ cầu thủ Duy Mạnh - nhận ý kiến trái chiều vì cách phối đồ có phần xuề xòa, thiếu ăn nhập.
Đọc thêm : Bà xã Duy Mạnh diện hàng hiệu trăm triệu đồng nhưng vẫn bị chê "lạc quẻ"