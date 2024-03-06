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Bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo bỏ 5 triệu USD vào 3 thùng xốp mang đi "biếu"

Hồ sơ vụ án thể hiện bà Đỗ Thị Nhàn và các thành viên đoàn thanh tra đã nhận tiền của SCB để bưng bít, bỏ qua những sai phạm trong đại án Vạn Thịnh Phát.
Đọc thêm : Bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo bỏ 5 triệu USD vào 3 thùng xốp mang đi "biếu"