Ba tay lái xuất sắc sẽ tranh tài tại Thái Lan

(Dân trí)- Vượt qua hơn 600 thí sinh tham dự chương trình "Lái và trải nghiệm" của Mercedes-Benz, 3 tay lái xuất sắc nhất đoạt danh hiệu "Best of the Best" đã giành quyền tham dự chương trình huấn luyện nâng cao và tranh tài trên đường đua Thái Lan vào tháng 1/2014.