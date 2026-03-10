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Bà Sayaka Arai - Tổng giám đốc Công ty Honda Việt Nam chia sẻ về ngày hội

HVN tiếp tục đồng hành cùng UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức ngày hội trồng cây “Cùng Honda giữ mãi màu xanh Việt Nam” năm 2026.
Đọc thêm : Honda Việt Nam tổ chức ngày hội trồng cây “Cùng Honda giữ mãi màu xanh Việt Nam”