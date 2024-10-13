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Bà nội trợ ở Nhật Bản trúng thưởng 500 lần trong một năm, thắng cả ô tô

Kanae Hirayama đã tích lũy giải thưởng trị giá gần 70.000 USD (hơn 1,7 tỷ đồng) chỉ trong một năm và được mệnh danh là "nữ hoàng may mắn".
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