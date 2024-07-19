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Bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai, bị bắt

Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan bị điều tra trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai.
Đọc thêm : Bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai, bị bắt