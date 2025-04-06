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"Bà ngoại cơ bắp" gây sốt khi giành giải thể hình sau 20 năm tập luyện

Bà Wang (người Trung Quốc) gây chú ý với thân hình săn chắc. Bà cho biết, bà luôn phớt lờ bình luận tiêu cực và quyết tâm phá vỡ mọi định kiến về tuổi tác.
Đọc thêm : "Bà ngoại cơ bắp" gây sốt khi giành giải thể hình sau 20 năm tập luyện