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Bà mẹ phản ứng đáng yêu khi con bí mật đưa cháu nội từ Nhật về ăn Tết

Thấy vợ chồng con trai bí mật đưa cháu nội 7 tháng tuổi từ Nhật Bản về nhà ăn Tết, bà Chinh vỡ òa, đánh mạnh hai tay vào đùi vì "không dám tin là sự thật".
Đọc thêm : Bà mẹ phản ứng đáng yêu khi con bí mật đưa cháu nội từ Nhật về ăn Tết