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Bà mẹ Hàn Quốc 50 tuổi "gây sốt" vì ngoại hình trẻ trung như thiếu nữ

Nhiều dân mạng cho rằng, khi đứng cạnh con gái, Sarah C trông vẫn rất trẻ trung và khó nhận ra sự chênh lệch tuổi tác giữa họ.
Đọc thêm : Bà mẹ Hàn Quốc 50 tuổi "gây sốt" vì ngoại hình trẻ trung như thiếu nữ