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Bà lão bán bắp bị hành hung: "Sao lại đánh tôi như vậy"

"Lúc bị đánh có nhiều người tới can ngăn lắm. Có người chắp tay lạy chị ta đừng đánh tôi nữa", người phụ nữ bán bắp kể lại thời điểm mình bị hành hung.
Đọc thêm : Bà lão bán bắp bị hành hung: "Sao lại đánh tôi như vậy"