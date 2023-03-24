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Bà Hoàng Hường với những phát ngôn dậy sóng: Luật sư phân tích hướng xử lý

Về những phát ngôn của bà Hoàng Hường, luật sư nhận định cơ quan chức năng sẽ xác minh, làm rõ nội dung và đánh giá hậu quả mà nó gây ra.
Đọc thêm : Bà Hoàng Hường với những phát ngôn dậy sóng: Luật sư phân tích hướng xử lý