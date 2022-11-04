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Ba đời sống nghèo khó ở khu ăn chơi bậc nhất TPHCM

Ở khu phố Tây Bùi Viện sầm uất bậc nhất TPHCM, có người đến đây để chi vài chục triệu ăn uống mát tay nhưng cũng có nhiều người bám trụ nó chỉ để kiếm vài đồng… ăn cơm hộp.
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