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Ba đội bóng Thủ đô không muốn rời sân Hàng Đẫy

Sau cuộc làm việc ngày 11/3, cả ba CLB là Hà Nội FC, Công an Hà Nội và Thể Công Viettel đều cho biết muốn tiếp tục chọn sân vận động Hàng Đẫy làm sân nhà tại V-League.
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