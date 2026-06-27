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Bà cụ 98 tuổi đóng video tuyên truyền về phòng, chống ma túy

Clip tuyên truyền về phòng, chống tác hại của ma túy của Công an phường Trần Phú (Hà Tĩnh) gây sốt.
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