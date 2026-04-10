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Audio Eraser hoạt động với cả video được quay bởi Galaxy S26 Ultra

Audio Eraser không chỉ áp dụng cho video do người dùng quay lại, mà còn có thể hoạt động với các video đang xem trên những nền tảng như YouTube hoặc Facebook.
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