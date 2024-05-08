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AstraZeneca thu hồi vaccine Covid-19 trên toàn cầu

AstraZeneca thông báo quyết định thu hồi vaccine Covid-19 trên toàn cầu vì lý do thương mại.
Đọc thêm : AstraZeneca thu hồi vaccine Covid-19 trên toàn cầu