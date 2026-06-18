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ASEAN và Nga cần hợp tác xây dựng các chuỗi cung ứng ổn địn

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga ở Kazan, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh hai bên cần hợp tác xây dựng các chuỗi cung ứng ổn định, bền vững trước biến động toàn cầu.
Đọc thêm : ASEAN và Nga cần hợp tác xây dựng các chuỗi cung ứng ổn định