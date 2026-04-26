Video
video cùng chuyên mục

Arsenal thắng 1-0 trước Newcastle

Arsenal đánh bại Newcastle 1-0 trên sân nhà, nối dài chuỗi thành tích đối đầu ấn tượng và tạm củng cố ngôi đầu Ngoại hạng Anh với khoảng cách 3 điểm so với đội nhì bảng Man City.
Đọc thêm : Arsenal vượt ải Newcastle, giành lại ngôi đầu bảng