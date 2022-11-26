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Apple bất ngờ muốn mua lại câu lạc bộ Manchester United

Ngay sau khi chủ sở hữu của Manchester United rao bán câu lạc bộ, Apple được cho là quan tâm đến việc sở hữu đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh này.
Đọc thêm : Apple bất ngờ muốn mua lại câu lạc bộ Manchester United