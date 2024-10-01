Video
video cùng chuyên mục

Antoine Griezmann bất ngờ tuyên bố chia tay đội tuyển Pháp

Tối 30/9, tiền đạo 33 tuổi Antoine Griezmann gây bất ngờ lớn khi thông báo giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau 10 năm gắn bó với đội tuyển quốc gia Pháp.
Đọc thêm : Antoine Griezmann bất ngờ tuyên bố chia tay đội tuyển Pháp