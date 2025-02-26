Video
video cùng chuyên mục

Anh xét xử vụ đánh cắp bồn cầu bằng vàng trị giá 6 triệu USD

Anh bắt đầu phiên tòa xét xử 3 nghi phạm bị cáo buộc đứng sau vụ đánh cắp một chiếc bồn cầu bằng vàng trị giá 6 triệu USD.
Đọc thêm : Anh xét xử vụ đánh cắp bồn cầu bằng vàng trị giá 6 triệu USD