Video
video cùng chuyên mục

Anh trai Jisoo được khen đẹp như sao Hàn, đứng sau công ty của em gái

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài như thần tượng, Kim Jung Hoon còn có sự nghiệp thành công.
Đọc thêm : Anh trai Jisoo được khen đẹp như sao Hàn, đứng sau công ty của em gái