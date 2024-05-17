Video
video cùng chuyên mục

Anh thả tù nhân trước thời hạn vì nhà tù quá tải

Để ngăn các nhà tù trên khắp cả nước hoạt động vượt công suất, chính phủ Anh quyết định áp dụng các biện pháp, trong đó có thả tù nhân trước thời hạn kết thúc bản án.
Đọc thêm : Anh thả tù nhân trước thời hạn vì nhà tù quá tải