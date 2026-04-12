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Ánh sáng bí ẩn được người dân ghi lại trên bầu trời đêm Đà Nẵng

Tối 11/4, nhiều người dân sống tại các tỉnh miền trung Việt Nam đã bất ngờ nhìn thấy một vệt sáng kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời. Vậy thực chất ánh sáng này là gì?
Đọc thêm : Giải mã vệt sáng bí ẩn xuất hiện trên bầu trời Việt Nam trong đêm 11/4