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Anh Quân Idol hát "Việt Nam khúc kiêu hùng"

Anh Quân Idol tạo bất ngờ khi ra mắt sản phẩm âm nhạc mang đậm tình yêu quê hương, đất nước - "Việt Nam khúc kiêu hùng".
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