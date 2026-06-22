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Anh phát cảnh báo nắng nóng, châu Âu oằn mình trong nhiệt độ kỷ lục

Cảnh báo nắng nóng cực đoan vừa được phát đi tại nhiều khu vực ở Anh. Khắp châu Âu, nhiều quốc gia cũng đang chống chọi với nắng nóng.
Đọc thêm : Anh phát cảnh báo nắng nóng, châu Âu chống chọi với nhiệt độ kỷ lục