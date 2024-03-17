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Anh nông dân bán chú trâu bạch tạng hiếm gặp 12 tỷ đồng

Chú trâu bạch tạng hiếm gặp ở Thái Lan đã được mua với giá 18 triệu baht (hơn 12 tỷ đồng) ở một lễ hội trâu diễn ra mới đây.
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