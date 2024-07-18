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Anh Đức nói lý do cấm livestream, không tiếp trẻ em tại lễ cưới

Anh Đức khẳng định bản thân không khắt khe hay cấm đoán việc trẻ em xuất hiện trong đám cưới, thay vào đó, anh chỉ muốn tạo sự thoải mái cho khách mời.
Đọc thêm : Anh Đức nói lý do cấm livestream, không tiếp trẻ em tại lễ cưới