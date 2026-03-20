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Anh Đào "gây bão" với cảnh phim giờ vàng VTV, hút hàng triệu view

Cảnh phim nhân vật Khánh Linh (Ảnh Đào) mắng chửi Hà Lê (Thùy Anh) trong phim "Không giới hạn" hút hàng triệu view cùng hàng trăm nghìn bình luận.
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