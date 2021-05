"Anh đã sẵn sàng đón nhận một điều mới"

(Dân trí) - Đoạn clip cảm động được thực hiện từ việc ghép những tấm ảnh chụp người vợ khi bắt đầu cấn thai đến lúc sinh con, trên nền bài hát "Something new" do người chồng tự viết và thể hiện đã thu hút hơn 10 triệu lượt xem và khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.