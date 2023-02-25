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Anh chàng giỏi tiết kiệm: Tiêu 1% thu nhập, đi ăn chia tiền với bạn gái

Có nhiều tiền để mua những thứ mình thích nhưng anh chàng Graham Stephan, người Mỹ chọn cách tiết kiệm nhờ những tuyệt chiêu không giống ai.
Đọc thêm : Anh chàng giỏi tiết kiệm: Tiêu 1% thu nhập, đi ăn chia tiền với bạn gái