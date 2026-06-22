Video
video cùng chuyên mục

Anh bán kem khiến du khách bật cười mỗi khi xuất hiện trong đêm pháo hoa

Giữa đám đông xem pháo hoa ở Đà Nẵng, tiếng rao “Kem đây!” đầy năng lượng và hài hước của một người đàn ông trở thành điểm nhấn khiến du khách thích thú.
Đọc thêm : Anh bán kem ở Đà Nẵng với tiếng rao “át tiếng nhạc” khiến khách thích thú