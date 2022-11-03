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Ấn tượng màn trình diễn của "Hổ mang chúa" Su-30MK2 trên bầu trời Hà Nội

Sáng 3/11, nhiều máy bay tiêm kích Su-30MK2 xuất hiện trên bầu trời Hà Nội để chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 vào tháng 12 tới.
Đọc thêm : Ấn tượng màn trình diễn của "Hổ mang chúa" Su-30MK2 trên bầu trời Hà Nội