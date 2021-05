An ninh được thắt chặt tại khách sạn Melia

Trên đường Lý Thường Kiệt, an ninh được siết chặt. lực lượng Công an đã ra dọc đường để đảm bảo an toàn trước khi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un rời khách sạn tới địa điểm họp với Tổng thống Mỹ Donald Trump.