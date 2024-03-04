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Ăn mừng quá lố khi về đích, VĐV bị tước HCV theo cách dở khóc dở cười

Vì màn ăn mừng quá lố sau khi về đích, vận động viên (VĐV) Owen Lloyd đã bị tước huy chương vàng (HCV) theo cách dở khóc dở cười.
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